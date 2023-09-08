«Урал» подписал защитника сборной Белоруссии

объявил о переходе защитника БАТЭ

Детали контракта с 23-летним футболистом не уточняются.

Малькевич присоединится у «Уралу» на следующей неделе после матчей за сборную Белоруссии в отборочном турнире Евро-2024.

Владислав провел за БАТЭ 76 матчей, забил шесть мячей и сделал 12 результативных передач. В активе 11 матчей и один гол в составе сборной Белоруссии.

Transfermarkt оценивает Малькевича в 600 тысяч евро.

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче екатеринбургский клуб встретится на своем поле с «Факелом». Игра пройдет 17 сентября, начало — в 14:00 мск.