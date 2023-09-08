Кипр — Шотландия: счет матча 0:3, обзор голов

Сборнаяна выезде Кипр со счетом 3:0 в матче отборочного турнира Евро-2024 группы «А».

На 6-й минуте счет открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей. Ему ассистировал хавбек «Астон Виллы» Джон Макгинн.

Через 10 минут с передачи Джека Хендри отличился 24-летний центральный защитник Райан Партеос, играющий за «Уотфорд».

На 30-й минуте Шотландия повела 3:0 благодаря голу Джона Макгинна. Передачу ему отдал Мактоминей.

На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу сборной Шотландии.

Второй тайм не принес забитых голов, Шотландия одержала разгромную победу и осталась лидером группы «А».

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A Кипр — Шотландия 0:3 Голы: 0:1 Скотт МакТоминай (6'), 0:2 Райан Портеус (16'), 0:3 Джон МакГинн (30') Кипр: Йоэль Малль, Антреас Каро, Константинос Лайфис, Валентин Роберж, Минас Антониу (Стелиос Андреу, 80'), Хараламбос Кириаку (Александрос Гогич, 80'), Янис Кусулос (Михалис Иоанну, 46'), Харалампос Харалампус (Андроникос Какулис, 84'), Андерсон Коррейя, Григорис Кастанос, Пиерос Сотириу (Иоаннис Питтас, 46') Шотландия: Че Адамс (Линдон Дайкс, 67'), Джон МакГинн (Стюарт Армстронг, 84'), Каллум Макгрегор, Билли Гилмор (Кенни Маклин, 67'), Скотт МакТоминай (Райан Кристи, 90'), Эндрю Робертсон, Киран Тирни, Джек Хендри, Райан Портеус, Аарон Хики (Нэйтан Паттерсон, 84'), Ангус Ганн Предупреждения: Андерсон Коррейя (9'), Иоаннис Питтас (57'), Михалис Иоанну (85')

После пяти матчей шотландцы уверенно возглавляют таблицу с 15 очками. На втором месте сборная Испании с 6 очками после 3 матчей. Киприоты замыкают таблицу группы «А» с 0 баллов.