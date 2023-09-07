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    Барелла: Я горжусь тем, что представляю Италию в списке претендентов на «Золотой мяч»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Золотой мяч
    Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал новость о том, что попал в список из 30-и футболистов, которые претендуют на награду «Золотой мяч».

    Николо Барелла
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    Николо Барелла

    «Я благодарю всех своих товарищей по команде. Мы провели отличный сезон, даже несмотря на то что не выиграли Лигу чемпионов. Я благодарю Симоне Индзаги и моих товарищей по команде.

    Это не дополнительная ответственность, есть много игроков, которые уже были включены в список раньше и, возможно, заслуживали быть включёнными в этот раз.

    Я горжусь тем, что представляю Италию в этом списке, и уверен, что там мог бы быть кто-то другой. Могу только сказать, что горжусь и благодарю всех, кто помог мне оказаться в этом списке второй раз за три года», — приводит слова Бареллы Football Italia.

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    • В прошлом сезоне Барелла вместе с «Интером» добрался до финала Лиги чемпионов, провел 51 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.

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