Барелла: Я горжусь тем, что представляю Италию в списке претендентов на «Золотой мяч»

Полузащитникпрокомментировал новость о том, что попал в список из 30-и футболистов, которые претендуют на награду «Золотой мяч».

«Я благодарю всех своих товарищей по команде. Мы провели отличный сезон, даже несмотря на то что не выиграли Лигу чемпионов. Я благодарю Симоне Индзаги и моих товарищей по команде.

Это не дополнительная ответственность, есть много игроков, которые уже были включены в список раньше и, возможно, заслуживали быть включёнными в этот раз.

Я горжусь тем, что представляю Италию в этом списке, и уверен, что там мог бы быть кто-то другой. Могу только сказать, что горжусь и благодарю всех, кто помог мне оказаться в этом списке второй раз за три года», — приводит слова Бареллы Football Italia.

В прошлом сезоне Барелла вместе с «Интером» добрался до финала Лиги чемпионов, провел 51 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.