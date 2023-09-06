Защитник «Зенита» Чистяков признал, что уход Малкома — большая потеря для команды

Защитниквысказался об изменениях в игре команды после ухода нападающего

«Научилась ли команда играть без Малкома? Есть ещё над чем работать, но вы видите нашу игру и результаты в последних матчах. Уход Малкома — большая потеря для нас.

Он был нашим лидером, часто решал исход матчей в нашу пользу. Но теперь нет смысла думать об этом. Надо отталкиваться от тех возможностей, от того состава, который есть. И побеждать без Малкома.

У нас есть в атаке другие люди, способные решить исход матча. Так что Малкому — удачи, а нам надо двигаться вперёд», — приводит слова Чистякова «Известия».

Напомним, что Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 млн. евро. После 7-и туров «сине-бело-голубые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе.