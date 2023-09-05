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    Радимов: Связка Денисов — Умяров — тандем «привозных» ребят

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от седьмого тура РПЛ.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    Центральный матч, в котором встретились ЦСКА и «Зенит», завершился вничью 1:1.

    «Кто разочаровал. Кержаков своим трудом и отдачей многократно помогал команде, но тут все и так понимают, что он ошибся и "привёз". Хотя и неудачную передачу Алипа, который отчасти подставил Мишу, тоже не забываем.

    Связка Денисов — Умяров. Тандем "привозных" ребят, которые вместе допустили кучу ошибок, а самая главная привела к пенальти. Но куда больше самой ошибки разочаровало послематчевое интервью, в котором Денисов сказал, что лучше бы он выбил в аут. Такой ответ очень многое говорит о ментальности самого игрока и его собственном понимании своего уровня. В "Спартаке" игрок не должен думать о том, чтобы бить по аутам, нужно в футбол играть и уметь контролировать мяч даже под давлением. Иначе в "Спартаке" делать нечего!

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    • Тугарев. Просто подставил команду своим ненужным удалением. В центре поля, уже имея карточку — так нельзя!

    Кто порадовал. Дзюба. В очередной раз, когда он на поле, команда побеждает. Всё логично. Гол плюс передача.

    Мансилья. Также отметился голом и голевой передачей, да и вообще во многом вёл свою команду к первой победе в чемпионате.

    Кордоба. Провел отличную игру в матче тура, забил отличный гол, как всегда, много работал на команду. Вообще, считаю, что по совокупности качеств Кордоба сейчас — лучший нападающий чемпионата.

    Гол тура: Севикян — отлично принял, убрал и пробил, очень красивый мяч», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

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