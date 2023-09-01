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    Примера. «Реал» сразится с «Хетафе»,«Атлетико» примет «Севилью», «Барселона» в гостях у «Осасуны»

    Результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании

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    Главный тренер «Барселоны» Хави
    Матчи 4-го тура испанской Примеры сезона 2023/24 пройдут с 1 по 3 августа.

    «Кадис» — «Вильярреал»

    пятница, 1 сентября, 20:30 мск

    «Альмерия» — «Сельта»

    пятница, 1 сентября, 23:00 мск

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    «Реал Сосьедад» — «Гранада»

    суббота, 2 сентября, 15:00 мск

    «Реал» — «Хетафе»

    суббота, 2 сентября, 17:15 мск

    «Алавес» — «Валенсия»

    суббота, 2 сентября, 19:30 мск

    «Бетис» — «Райо Вальекано»

    суббота, 2 сентября, 22:00 мск

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    «Жирона» — «Лас-Пальмас»

    воскресенье, 3 сентября, 15:00 мск

    «Мальорка» — «Атлетик»

    воскресенье, 3 сентября, 17:15 мск

    «Атлетико» — «Севилья»

    воскресенье, 3 сентября, 19:30 мск

    «Осасуна» — «Барселона»

    воскресенье, 3 сентября, 22:00 мск

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