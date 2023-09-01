Примера. «Реал» сразится с «Хетафе»,«Атлетико» примет «Севилью», «Барселона» в гостях у «Осасуны»

«Кадис» — «Вильярреал»
пятница, 1 сентября, 20:30 мск
«Альмерия» — «Сельта»
пятница, 1 сентября, 23:00 мск
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«Реал Сосьедад» — «Гранада»
суббота, 2 сентября, 15:00 мск
«Реал» — «Хетафе»
суббота, 2 сентября, 17:15 мск
«Алавес» — «Валенсия»
суббота, 2 сентября, 19:30 мск
«Бетис» — «Райо Вальекано»
суббота, 2 сентября, 22:00 мск
«Жирона» — «Лас-Пальмас»
воскресенье, 3 сентября, 15:00 мск
«Мальорка» — «Атлетик»
воскресенье, 3 сентября, 17:15 мск
«Атлетико» — «Севилья»
воскресенье, 3 сентября, 19:30 мск