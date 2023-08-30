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    Источник: Салах может покинуть «Ливерпуль» на этой неделе

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    Мохамед Салах в ближайшее время может покинуть «Ливерпуль».

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    По информации ESPN, это может случиться уже на этой неделе. Источник не уточняет, куда именно перейдет египтянин, но, по всей видимости, речь идет о Саудовской Аравии.

    Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком местного чемпионата.

    Кроме того, саудовцы намерены предложить любые деньги за лидера «Ливерпуля», который, по их мнению, является главной футбольной звездой арабского мира.

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    • Игроками клуба из Джидды ранее стали Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо.

    Напомним, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его клуб отклонит любое предложение по Салаху.

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