Источник: Салах может покинуть «Ливерпуль» на этой неделе

в ближайшее время может покинуть

По информации ESPN, это может случиться уже на этой неделе. Источник не уточняет, куда именно перейдет египтянин, но, по всей видимости, речь идет о Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком местного чемпионата.

Кроме того, саудовцы намерены предложить любые деньги за лидера «Ливерпуля», который, по их мнению, является главной футбольной звездой арабского мира.

Игроками клуба из Джидды ранее стали Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо.

Напомним, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его клуб отклонит любое предложение по Салаху.