СМИ: Саудовская Аравия готова заплатить за Салаха любые деньги

одержима идеей выкупить у «Ливерпуля»

По информации Sky Sports, саудовцы готовы предложить любые деньги за Салаха, который, по их мнению, является главной футбольной звездой арабского мира.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов сделать египтянина самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии.

Также некоторые источники утверждают, что Салах уже дал согласие на переход в клуб из Джидды.

Игроками «Аль-Иттихада» ранее стали Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо.

Напомним, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его клуб отклонит любое предложение по Салаху.