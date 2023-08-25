ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку Пропущенный звонок. Как Ромелу Лукаку сам саботировал свою карьеру
  • 14:00
    • СМИ: Саудовская Аравия готова заплатить за Салаха любые деньги
  • 13:45
    • Тер Стеген продлил контракт с «Барселоной»
  • 13:11
    • Лукаку может перейти в «Рому»
  • 12:50
    • Источник: Защитник «Уракана» перейдет в «Балтику»
  • 12:36
    • Египет готов провести товарищеский матч со сборной России
    Все новости спорта

    СМИ: Саудовская Аравия готова заплатить за Салаха любые деньги

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Аль-Иттихад Джидда Саудовская Про-Лига Трансферы
    Саудовская Аравия одержима идеей выкупить у «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    По информации Sky Sports, саудовцы готовы предложить любые деньги за Салаха, который, по их мнению, является главной футбольной звездой арабского мира.

    Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов сделать египтянина самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии.

    Также некоторые источники утверждают, что Салах уже дал согласие на переход в клуб из Джидды.

  • Саудиты погрузили «Ливерпуль» в хаос. Что с этим делать Клоппу?
  • Из-за щедрых предложений саудовских клубов мерсисайдцы внезапно потеряли двух ключевых игроков
  • 18/07/2023

    • Игроками «Аль-Иттихада» ранее стали Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо.

    Напомним, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его клуб отклонит любое предложение по Салаху.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» спокойно расшатает оборону «Сельты»?
  • «Сельта» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • ЦСКА победит и... пропустит?
  • «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Краснодар» вновь победит?
  • «Факел» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Челси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры