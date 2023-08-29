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    ФИФА намерена отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет

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    Международная федерация футбола (ФИФА) собирается применить санкции в отношении бывшего президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса.

    Луис Рубиалес
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    Луис Рубиалес

    Как сообщает Daily Mail, ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от любой футбольной деятельности на 15 лет. Отмечается, что это максимально допустимый срок в ситуации с поцелуем экс-руководителем RFEF футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

    Сейчас Рубиалеса временно отстранили от должности главы RFEF. Дисциплинарный комитет ФИФА освободил его от любой футбольной деятельности сроком на 90 дней.

    Напомним, 20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории выиграла чемпионат мира, победив в финале сборную Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку команды Дженнифер Эрмосо.

    Позже чиновник принес извинения, однако отказался уходить в отставку со своего поста. 26 августа Дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Рубиалеса.

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