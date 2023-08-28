Манчини прокомментировал назначение на пост наставника сборной Саудовской Аравии

прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Саудовской Аравии.

«Я рад сообщить, что присоединяюсь к Федерации футбола Саудовской Аравии в качестве главного тренера национальной команды. Я рад и польщён тем, что меня выбрали на такую престижную роль в знак признательности и признания всей работы, проделанной за эти годы. Я хотел бы поблагодарить президента Ясира Аль-Мишаля.

Я согласился принять участие в таком захватывающем новом проекте, основанном на общем видении и цели развития национального футбольного сектора, а также молодых талантов и будущих поколений, которые всегда были близки моему сердцу.

Считаю, что это назначение также является признанием важности итальянского футбола, и я с гордостью продолжу нести нашу итальянскую культуру миру», — написал Манчини в своей социальной сети.

Сборная Саудовской Аравии 27 августа объявила о назначении 58-летнего специалиста. Ранее Манчини тренировал сборную Италии, которая под его руководством стала победителем Евро-2020, но не смогла пробиться на ЧМ-2022.