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    Гризманн доволен, что Месси играет в МЛС

    Футбол Интер Майами
    Форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн высказался о желании попробовать свои силы в МЛС, а также оценил игру Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я слежу за Месси. Лео — лучший в истории. Он собирает стадионы, забивает много голов и выигрывает матчи. Я считаю, что приглашение Месси — это лучшее, что сделала МЛС как с точки зрения маркетинга, так и с точки зрения футбола.

    Я всегда говорил об этом. Моя цель — поиграть в МЛС и получать удовольствие от игры. Сначала я хочу войти в историю и выиграть трофеи с "Атлетико", а потом — посмотрим», — приводит слова Гризманна ESPN.

    До переезда в США Месси играл за «ПСЖ» и «Барселону».

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