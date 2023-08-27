«Акрон» — «Тюмень»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче седьмого тура Первой лиги Россииуступилсо счетом 1:2.

На гол Андреса Понсе гости ответили точными ударами Евгения Татаринова и Антона Синяка.

Футбол. Россия. ФНЛ Акрон — Тюмень 1:1 Гол: 1:0 Сергей Бабкин (52') Акрон: Иван Ломаев, Матео Барач, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Юрий Горшков, Егор Карпицкий, Никита Салтыков Тюмень: Евгений Латышонок, Никола Радмановац, Александр Пуцко, Gassama N., Кирилл Маляров, Артур Галоян, Ян Казаев, Александр Осипов, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Гедеон Гузина Предупреждение: Александр Солдатенков (45')

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После этой игре в активе «Акрона» осталось 13 очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Тюмени» также 13 баллов и вторая строчка.