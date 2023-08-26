«Очень умные сделки, шаг за шагом». Клопп о трансферах «Ньюкасла»

Главный тренервысказался о трансферной политикев это межсезонье.

Конечно. Никто не знает точно, что именно случится потом, но пока они обошлись без безумных сделок. Наверное, все думали, что они будут работать на рынке в стиле «Челси».

«Ньюкасл» подписал шестерых фантастических игроков — например, Исак, Ботман, Бруно Гимараэс, Уиллок. Очень умные сделки, шаг за шагом. А в этом году они купили Тонали и Барнса. У «Ньюкасла» есть возможность чередовать нападающих, выбирая между Исаком и Уилсоном, что впечатляет.

Но у них в составе по-прежнему есть игроки из прошлого — например, Альмирон, Лонгстафф и Шер.

Они покупали футболистов и раньше, но мог ли прежний «Ньюкасл» делать то, что они осуществляют сейчас? Наверное, нет. Я с огромным уважением отношусь к тому, как они работают, и не могу ничего сказать об окружающих обстоятельствах.

Пришел ли «Ньюкасл», чтобы остаться? Однозначно, — сказал Клопп Liverpool Echo.

После 2-х туров в АПЛ «Ньюкасл» занимает 9-е место в таблице с 3 очками в активе.

Напомним, что 27 августа в 18:30 мск «Ливерпуль» встретится с «Ньюкаслом» в рамках 3-го тура АПЛ. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.