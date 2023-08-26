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    «Очень умные сделки, шаг за шагом». Клопп о трансферах «Ньюкасла»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферной политике «Ньюкасла» в это межсезонье.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Конечно. Никто не знает точно, что именно случится потом, но пока они обошлись без безумных сделок. Наверное, все думали, что они будут работать на рынке в стиле «Челси».

    «Ньюкасл» подписал шестерых фантастических игроков — например, Исак, Ботман, Бруно Гимараэс, Уиллок. Очень умные сделки, шаг за шагом. А в этом году они купили Тонали и Барнса. У «Ньюкасла» есть возможность чередовать нападающих, выбирая между Исаком и Уилсоном, что впечатляет.

    Но у них в составе по-прежнему есть игроки из прошлого — например, Альмирон, Лонгстафф и Шер.

    Они покупали футболистов и раньше, но мог ли прежний «Ньюкасл» делать то, что они осуществляют сейчас? Наверное, нет. Я с огромным уважением отношусь к тому, как они работают, и не могу ничего сказать об окружающих обстоятельствах.

    Пришел ли «Ньюкасл», чтобы остаться? Однозначно, — сказал Клопп Liverpool Echo.

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    • После 2-х туров в АПЛ «Ньюкасл» занимает 9-е место в таблице с 3 очками в активе.

    Напомним, что 27 августа в 18:30 мск «Ливерпуль» встретится с «Ньюкаслом» в рамках 3-го тура АПЛ. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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