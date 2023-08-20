Захарян: «Динамо», спасибо за всё!

Полузащитник сборной Россиипопрощался с московским «Динамо» после перехода в испанский «Реал Сосьедад».

«"Динамо", спасибо за всё! Спасибо за предоставленный шанс. Спасибо за терпение. Спасибо за доверие. Спасибо за любовь. Это было незабываемо», — написал Захарян в социальной сети.

Напомним, 19 августа пресс‑служба «Реал Сосьедад» сообщила, что Захарян подписал контракт с клубом до конца сезона‑2028/29.

В составе «Динамо» Захарян стал бронзовым призером чемпионата России. Он дебютировал за команду в сезоне‑2020/21, в общей сложности провел за нее 89 матчей, забил 19 голов и сделал 20 результативных передач.