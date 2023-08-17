«Манчестер Сити» — «Севилья»: счет матча 1:1, по пенальти 5:4, обзор голов

«Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
Основное время завершилось вничью 1:1. На гол Юссефа Эн-Несири чемпионы Англии ответили точным ударом Коула Палмера.
Все решилось в серии пенальти, где точнее и удачливее оказались футболисты «Манчестер Сити» — 5:4.
Футбол. Суперкубок Европы
Манчестер Сити — Севилья 1:1
Голы: 0:1 Юссеф Эн-Несири (25'), 1:1 Коул Палмер (63'), 1:1 Эрлинг Холанд (пенальти) (90'), 1:1 Лукас Окампос (пенальти) (90'), 2:2 Хулиан Альварес (пенальти) (90'), 2:2 Рафаэль Мир Висенте (пенальти) (90'), 3:3 Матео Ковачич (пенальти) (90'), 3:3 Иван Ракитич (пенальти) (90'), 4:4 Джек Грилиш (пенальти) (90'), 4:4 Гонсало Монтьель (пенальти) (90'), 5:4 Кайл Уолкер (пенальти) (90') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Йошко Гвардиол, Родриго Эрнандес, Матео Ковачич, Коул Палмер (Хулиан Альварес, 85'), Филип Фоден, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд Севилья: Юссеф Эн-Несири (Рафаэль Мир Висенте, 90'), Эрик Ламела (Сусо, 90'), Оливер Торрес (Juanlu Sanchez, 74'), Лукас Окампос, Иван Ракитич, Жоан Жордан, Маркос Акунья, Неманья Гудель, Луак Баде, Хесус Навас (Гонсало Монтьель, 83'), Яссин Буну Предупреждения: Луак Баде (33'), Эрик Ламела (62'), Juanlu Sanchez (90')
Таким образом, «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА.