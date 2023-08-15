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    Смолов: Думаю, реализовал свой потенциал на 45-50 процентов

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    Нападающий «Динамо» Федор Смолов отреагировал на заявление тренера Миодрага Божовича, который заявил, что форвард реализовал свой потенциал только на 40 процентов.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Это его мнение — со стороны виднее. Мне приятно, что он так оценил меня, но неприятно и для самого себя, что я не реализовался в полной степени.

    Так бывает. Я ни о чём не сожалею. Думаю, только не 40, а на 50, может 45 процентов (смеётся)», — приводит слова Смолова Sport24.

    Напомним, что Смолов выступал за «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар» и «Локомотив», а также за нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

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