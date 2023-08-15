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    «Афины» обыграли загребское «Динамо» в матче квалификации ЛЧ

    «Динамо» Загреб — «Афины»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «АЕК Афины» одержали победу над загребским «Динамо» (2:1) в 1-м матче квалификации Лиги чемпионов.

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    Первый и единственный гол «Динамо» забило на 39-й минуте встречи. Отличился полузащитник команды Марко Булат.

    На 59-й минуте полузащитник «Афин» Стивен Цубер сумел сравнять счет.

    Уже на 90-й минуте полузащитник гостей Константинос Галанопулос точным ударом принес победу для своей команды — 2:1 в пользу «Афин».

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Динамо З — АЕК Афины 1:2
    Голы: 1:0 Марко Булат (39'), 1:1 Стивен Цубер (59'), 1:2 Константинос Галанопулос (90') Динамо З: Доминик Ливакович, Садех Мохаррами, Стефан Ристовски, Йосип Шутало, Роберт Любичич, Марко Булат (Petar Sucic, 72'), Йосип Мишич (Takuro Kaneko, 84'), Дарио Шпикич (Махир Эмрели, 46'), Богдан Михайличенко, Лука Иванушец (Мартин Батурина, 72'), Бруно Петкович АЕК Афины: Леви Гарсия, Орбелин Пинеда (Родольфо Писарро, 84'), Стивен Цубер (Sergio Araujo, 84'), Никлас Элиассон (Nordin Amrabat, 55'), Дамьян Шиманьский (Петрос Манталос, 84'), Йенс Йонссон (Константинос Галанопулос, 67'), Эхсан Хаджсафи, Ароль Мукуди, Домагой Вида, Джибриль Сидибе, Чичан Станкович Предупреждения: Лука Иванушец (55'), Эхсан Хаджсафи (57')

    Ответная игра состоится 19 августа в Афинах (Греция).

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