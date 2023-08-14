«Пари НН» и «Ахмат» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура российской Премьер-лиги

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Живоглядов, Гоцук, Александров, Масоэро, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Сулейманов.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Харин, Ильин, Конате.

После 3-х туров «Пари НН» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 1-м баллом в активе. «Ахмат» — на 11-й строчке (3 очка).

Матч между этими командами состоится 14 августа в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом поединка можно по этой ссылке.