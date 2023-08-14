«Пари НН»
Нельзя сказать, что дела у команды совсем плохи, но проблемы все же есть. В Кубке России у «Пари НН» куда лучше результаты, чем в РПЛ. В чемпионате России нижегородцы и вовсе не выигрывали ни одного матча.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что руководство «Пари НН» дало главному тренеру Сергею Юрану 3 матча на исправление ситуации с результатами, и матч с «Ахматом» станет во многом определяющим.
Коэффициенты матча Пари НН — Ахмат
Стоит отметить, что за 5 встреч в нынешнем сезоне «Пари НН» играл далеко не со слабыми соперниками. Команда проиграла «Зениту» (0:2), «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (4:5). Сыграла вничью с «Уралом» (0:0) и обыграл «Динамо» (2:1 ДВ).
Примечательно, что «Пари НН» проиграл больше, чем в один мяч только «Зениту». Команда точно не разваливается по ходу матча, иногда показывая интересный футбол.
В 4-м туре РПЛ «Пари НН» встретится с «Ахматом», который также показывает не лучшие результаты. Сможет ли Юран настроить команду на победный лад? Родные трибуны должны придать уверенности нижегородской команде.
«Ахмат»
После 3-х туров команда занимает только 10-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе, хотя по итогам прошлого сезона «Ахмат» расположился на 5-й строчке.
Команда с самого начала сезона попала в яму, и матч с «Пари НН» — отличная возможность начать победную серию. Нельзя сказать, что «Ахмат» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, но куда-то пропала уверенность.
В 1-м же матче РПЛ команда проиграла «Крыльям Советов» (1:2). Затем не смогла ничего предложить «Зениту» (0:2) и ЦСКА (2:3).
После победы над «Сочи» (2:1) казалось, что вот-вот «Ахмат» найдет свою игру, но матч против «Балтики» говорит об обратном. Команда проиграла со счетом 0:2.
В предстоящем матче «Ахмат» попытается завладеть инициативой. К примеру, в прошлой встрече «Балтика» знатно поддавливала грозненскую команду, нанеся 5 ударов по воротам.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Пари НН», коэффициент на победу которой равен 2.65. Успех «Ахмата» оценивается в 2.90, ничья — в 3.05.
Обе команды находятся не в лучшем положении. Можно предположить, что «Ахмат» все-таки сможет добиться победы, а матч получится результативным.
Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Ахмата» 0 за 1.98.
Еще один вариант ставки — Тотал 2 больше за 1.75.