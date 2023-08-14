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    «Пари НН» снова проиграет?

    «Пари НН» — «Ахмат». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, РПЛ, 14 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Ахмат»
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    «Ахмат»
    «Пари НН» встретится с «Ахматом» в матче 4-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 14 августа и начнется в 19:30 по мск. «Пари НН» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Августа 2023 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 19:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Пари НН»

    Нельзя сказать, что дела у команды совсем плохи, но проблемы все же есть. В Кубке России у «Пари НН» куда лучше результаты, чем в РПЛ. В чемпионате России нижегородцы и вовсе не выигрывали ни одного матча.

    Недавно в СМИ появилась информация о том, что руководство «Пари НН» дало главному тренеру Сергею Юрану 3 матча на исправление ситуации с результатами, и матч с «Ахматом» станет во многом определяющим.

    Коэффициенты матча Пари НН — Ахмат

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    Стоит отметить, что за 5 встреч в нынешнем сезоне «Пари НН» играл далеко не со слабыми соперниками. Команда проиграла «Зениту» (0:2), «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (4:5). Сыграла вничью с «Уралом» (0:0) и обыграл «Динамо» (2:1 ДВ).

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    Примечательно, что «Пари НН» проиграл больше, чем в один мяч только «Зениту». Команда точно не разваливается по ходу матча, иногда показывая интересный футбол.

    В 4-м туре РПЛ «Пари НН» встретится с «Ахматом», который также показывает не лучшие результаты. Сможет ли Юран настроить команду на победный лад? Родные трибуны должны придать уверенности нижегородской команде.

    «Ахмат»

    После 3-х туров команда занимает только 10-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе, хотя по итогам прошлого сезона «Ахмат» расположился на 5-й строчке.

    Команда с самого начала сезона попала в яму, и матч с «Пари НН» — отличная возможность начать победную серию. Нельзя сказать, что «Ахмат» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, но куда-то пропала уверенность.

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    • В 1-м же матче РПЛ команда проиграла «Крыльям Советов» (1:2). Затем не смогла ничего предложить «Зениту» (0:2) и ЦСКА (2:3).

    После победы над «Сочи» (2:1) казалось, что вот-вот «Ахмат» найдет свою игру, но матч против «Балтики» говорит об обратном. Команда проиграла со счетом 0:2.

    В предстоящем матче «Ахмат» попытается завладеть инициативой. К примеру, в прошлой встрече «Балтика» знатно поддавливала грозненскую команду, нанеся 5 ударов по воротам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Пари НН», коэффициент на победу которой равен 2.65. Успех «Ахмата» оценивается в 2.90, ничья — в 3.05.

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    Обе команды находятся не в лучшем положении. Можно предположить, что «Ахмат» все-таки сможет добиться победы, а матч получится результативным.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Ахмата» 0 за 1.98.

    Еще один вариант ставки — Тотал 2 больше за 1.75.

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    «Пари НН» — «Ахмат»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на футбол. «Пари НН» снова проиграет?
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