«ПСЖ» и Мбаппе возобновили переговоры по контракту

в ближайшее время может вернуться в состав

По информации L’Equipe, «ПСЖ» и Мбаппе возобновили переговоры. Стороны попытаются как минимум успокоить отношения.

При этом CANAL+ утверждает, что игрок и клуб обсудят продление контракта. Отмечается, что Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ».

«ПСЖ» ранее выставил Мбаппе на трансфер и отстранил от команды в связи с отказом продлевать контракт. Сообщалось, что Килиан не намерен менять свое решение даже в том случае, если его не вернут в состав.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.