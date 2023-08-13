«ПСЖ» и Мбаппе возобновили переговоры по контракту

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
По информации L’Equipe, «ПСЖ» и Мбаппе возобновили переговоры. Стороны попытаются как минимум успокоить отношения.
При этом CANAL+ утверждает, что игрок и клуб обсудят продление контракта. Отмечается, что Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ».
«ПСЖ» ранее выставил Мбаппе на трансфер и отстранил от команды в связи с отказом продлевать контракт. Сообщалось, что Килиан не намерен менять свое решение даже в том случае, если его не вернут в состав.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.