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    «ПСЖ» и Мбаппе возобновили переговоры по контракту

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    Килиан Мбаппе в ближайшее время может вернуться в состав «Пари Сен-Жермен».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По информации L’Equipe, «ПСЖ» и Мбаппе возобновили переговоры. Стороны попытаются как минимум успокоить отношения.

    При этом CANAL+ утверждает, что игрок и клуб обсудят продление контракта. Отмечается, что Мбаппе хочет остаться в «ПСЖ».

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  • 11/08/2023

    • «ПСЖ» ранее выставил Мбаппе на трансфер и отстранил от команды в связи с отказом продлевать контракт. Сообщалось, что Килиан не намерен менять свое решение даже в том случае, если его не вернут в состав.

    Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

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