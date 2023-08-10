В «Динамо» высказались об интересе к Карраскалю

Хорхе Карраскаль Фото: globallookpress.com
Также ранее сообщалось, что у «Динамо» есть альтернативный кандидат на позицию атакующего полузащитника из Южной Америки. Не адаптированный, но с высоким потенциалом и при этом более выгодный (вариант взять через аренду с правом выкупа).
«Если будет сделка, мы вам об этом сообщим.
Карраскаль — неплохой футболист, но он давно не тренировался», — приводит слова Пивоварова Sport24.
Transfermarkt оценивает стоимость Карраскаля в 7 миллионов евро. Контракт Хорхе с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.