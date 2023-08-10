В «Динамо» высказались об интересе к Карраскалю

Генеральный директор московского «Динамо»не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что клуб может приобрести полузащитника ЦСКА

Также ранее сообщалось, что у «Динамо» есть альтернативный кандидат на позицию атакующего полузащитника из Южной Америки. Не адаптированный, но с высоким потенциалом и при этом более выгодный (вариант взять через аренду с правом выкупа).

«Если будет сделка, мы вам об этом сообщим.

Карраскаль — неплохой футболист, но он давно не тренировался», — приводит слова Пивоварова Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость Карраскаля в 7 миллионов евро. Контракт Хорхе с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.