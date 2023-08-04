«Динамо» хочет выкупить Карраскаля у ЦСКА

ведет переговоры со приобретении полузащитника сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник отмечает, что динамовцев смущает поведение игрока в ЦСКА и предыдущих командах, хотя его футбольные качества и адаптированность к РПЛ являются аргументами «за».

В связи с этим «Динамо» согласится взять Карраскаля только при умеренной цене, отражающей совокупность всех рисков.

Торг между клубами идет вокруг цифры 7-8 миллионов евро.

У «Динамо» есть альтернативный кандидат на позицию атакующего полузащитника из Южной Америки. Не адаптированный, но с высоким потенциалом и при этом более выгодный (вариант взять через аренду с правом выкупа).

Transfermarkt оценивает стоимость Карраскаля в 7 миллионов евро. Контракт Хорхе с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.