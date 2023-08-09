Захарян может перейти в клуб испанской Ла Лиги

Полузащитник «Динамо»попал в сферу интересов одного из лучших клубов Испании.

По информации Noticias de Gipuzkoa, 20-летнего россиянина хочет приобрести «Реал Сосьедад».

Источник утверждает, что окружение Арсена уже общалось на эту тему с представителями клуба из Сан-Себастьяна.

«Динамо» хочет получить за игрока 15 миллионов евро.

При этом «Реал Сосьедад», помимо Захаряна, рассматривает и другие варианты для усиления состава.

Ранее сообщалось, что Захарян отказывается переходить во французский «Страсбур».

Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.