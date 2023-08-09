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    Захарян может перейти в клуб испанской Ла Лиги

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    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян попал в сферу интересов одного из лучших клубов Испании.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    По информации Noticias de Gipuzkoa, 20-летнего россиянина хочет приобрести «Реал Сосьедад».

    Источник утверждает, что окружение Арсена уже общалось на эту тему с представителями клуба из Сан-Себастьяна.

    «Динамо» хочет получить за игрока 15 миллионов евро.

    При этом «Реал Сосьедад», помимо Захаряна, рассматривает и другие варианты для усиления состава.

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    • Ранее сообщалось, что Захарян отказывается переходить во французский «Страсбур».

    Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.

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