Захарян может перейти в клуб испанской Ла Лиги

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
По информации Noticias de Gipuzkoa, 20-летнего россиянина хочет приобрести «Реал Сосьедад».
Источник утверждает, что окружение Арсена уже общалось на эту тему с представителями клуба из Сан-Себастьяна.
«Динамо» хочет получить за игрока 15 миллионов евро.
При этом «Реал Сосьедад», помимо Захаряна, рассматривает и другие варианты для усиления состава.
Ранее сообщалось, что Захарян отказывается переходить во французский «Страсбур».
Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.