Соболев: Хотелось бы сыграть на ноль

Нападающий «Спартака»высказался о крупной победе команды над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура Первой лиги.

«Устал сильно, очень жарко в Казани, так еще и темп игры был высокий. У нас все получалось, реализация тоже была хорошая. Должны же были когда‑то забить все свои моменты. Хотя и я мог забить, и у ребят были моменты. После первого тайма понимали, что они тоже устали, добавили в темпе и забили голы.

Хотел ли я забить? Я всегда говорил, что для меня не так важны голы, как победа команды. Три очка — это самое важное. "Спартак" неплох, но опять пропустили. Хотелось бы сыграть на ноль», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».