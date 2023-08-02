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    В БАТЭ подтвердили информацию об интересе «Динамо» к 19-летнему вратарю

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    Генеральный директор белорусского БАТЭ Михаил Деменцевич подтвердил информацию о том, что московское «Динамо» хочет подписать вратаря Андрея Кудравца.

    Андрей Кудравец
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    Андрей Кудравец

    Сообщалось, что «Динамо» готово заплатить за Кудравца 500 тысяч евро.

    «Да, "Динамо" сделало предложение. Но мы пока участвуем в квалификационных играх еврокубков, поэтому вратарь с нами.

    Пока сложно сказать о будущем. Домашние игры играем не в Белоруссии и матчи проводим каждую неделю. Поэтому вратарь не может выехать даже на медкомиссию, потому что есть вопросы по передвижению, по логистике.

    Думаю, в зимнее трансферное окно предложение однозначно будет рассмотрено. Потому что игрок хочет в "Динамо" — в большой клуб. А в этом никто не будет препятствовать игроку», — приводит слова Деменцевича Sport24.

    Кудравец защищал ворота БАТЭ в недавних матчах против кипрского «Ариса» в квалификации Лиги чемпионов. Белорусский клуб пропустил в общей сложности 11 мячей.

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