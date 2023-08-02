В БАТЭ подтвердили информацию об интересе «Динамо» к 19-летнему вратарю

Генеральный директор белорусского БАТЭподтвердил информацию о том, что московскоехочет подписать вратаря

Сообщалось, что «Динамо» готово заплатить за Кудравца 500 тысяч евро.

«Да, "Динамо" сделало предложение. Но мы пока участвуем в квалификационных играх еврокубков, поэтому вратарь с нами.

Пока сложно сказать о будущем. Домашние игры играем не в Белоруссии и матчи проводим каждую неделю. Поэтому вратарь не может выехать даже на медкомиссию, потому что есть вопросы по передвижению, по логистике.

Думаю, в зимнее трансферное окно предложение однозначно будет рассмотрено. Потому что игрок хочет в "Динамо" — в большой клуб. А в этом никто не будет препятствовать игроку», — приводит слова Деменцевича Sport24.

Кудравец защищал ворота БАТЭ в недавних матчах против кипрского «Ариса» в квалификации Лиги чемпионов. Белорусский клуб пропустил в общей сложности 11 мячей.