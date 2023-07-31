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    Лукас Вера и еще два игрока «Оренбурга» хотят получить гражданство России

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    Сразу три игрока «Оренбурга» планируют получить гражданство России. Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

    Лукас Вера
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    Лукас Вера

    Речь идет об аргентинцах Лукасе Вере, Матиасе Пересе и Брайане Мансилье.

    «По Вере пока толком не занимались оформлением гражданства, так как еще идет трансферное окно. Немного разгребем дела и приступим к оформлению.

    Также у нас проявили желание получить гражданство Перес и Мансилья, но пока только на словах.

    Мы говорили с ними по этому поводу, они сказали, что было бы неплохо обрести гражданство. Пока без какой-либо конкретики, но такие желания у наших футболистов есть», — сказал Андреев, слова которого передает Sport24.

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