Ташуев назвал причины поражения «Ахмата» в матче РПЛ с ЦСКА

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 2-го тура РПЛ против(2:3).

«Матч сложный, неоднозначный. Сложно что-то сказать. Мы вдесятером остались, непонятные красные. Буква закона в нашу сторону сыграла почему-то. Эти пенальти я, если честно, не понял.

Толкотня сплошная, все из пальца высовывается, второй пенальти в том числе. Когда игрока касаются, а он потом падает и не встает... Это моя реакция на судейство, конечно. Я понимаю, что эмоции, но, когда ты около бровки, ты все понимаешь и чувствуешь.

Мы моментов больше создали, чем ЦСКА. Я даже не вспомню их сейчас, кроме трех своеобразных пенальти. Мы 40 минут вдесятером играли, второй тайм тоже наш был. Все что нас не убивает — делает нас сильнее», — сказал Ташуев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что в первом тайме судья назначил 3 пенальти и показал две красные карточки.

В следующем матче «Ахмат» встретится 6 августа с «Сочи» в рамках 3-го тура РПЛ.