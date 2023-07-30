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    Ташуев назвал причины поражения «Ахмата» в матче РПЛ с ЦСКА

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о поражении своей команды в матче 2-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Матч сложный, неоднозначный. Сложно что-то сказать. Мы вдесятером остались, непонятные красные. Буква закона в нашу сторону сыграла почему-то. Эти пенальти я, если честно, не понял.

    Толкотня сплошная, все из пальца высовывается, второй пенальти в том числе. Когда игрока касаются, а он потом падает и не встает... Это моя реакция на судейство, конечно. Я понимаю, что эмоции, но, когда ты около бровки, ты все понимаешь и чувствуешь.

    Мы моментов больше создали, чем ЦСКА. Я даже не вспомню их сейчас, кроме трех своеобразных пенальти. Мы 40 минут вдесятером играли, второй тайм тоже наш был. Все что нас не убивает — делает нас сильнее», — сказал Ташуев в эфире «Матч Премьер».

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    • Напомним, что в первом тайме судья назначил 3 пенальти и показал две красные карточки.

    В следующем матче «Ахмат» встретится 6 августа с «Сочи» в рамках 3-го тура РПЛ.

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