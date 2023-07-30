ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Зенит»Карпин остановил «Зенит». Действующий чемпион упустил победу в Ростове
  • 22:05
    • ЦСКА победил «Ахмат», Чалов оформил хет-трик
  • 22:00
    • Гол Кайо принес «Краснодару» победу над «Сочи»
  • 20:03
    • Дубль Тикнизяна помог «Локомотиву» обыграть «Факел» в матче РПЛ
  • 17:51
    • Ферстаппен выиграл «Гран-при Бельгии»
  • 17:01
    • «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью
    Все новости спорта

    ЦСКА победил «Ахмат», Чалов оформил хет-трик

    «Ахмат» — ЦСКА: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат ЦСКА
    В матче 2-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде победил «Ахмат». Игра закончилась со счетом 3:2.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В начале матча Марат Быстров получил красную краточку и оставил «Ахмат» в меньшинстве.

    В первом тайме команды обменялись мячами. На голы Федора Чалова грозненцы ответили дублем Мохамеда Конате, который дважды реализовал пенальти. Один был назначен в спорном эпизоде с удалением Милана Гайича.

    На 79-й минуте Чалов оформил хет-трик и вырвал для ЦСКА победу. Защитник Андрей Семенов получил вторую желтую в концовке матча, вследствие чего «Ахмат» заканчивал игру вдевятером.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — ЦСКА 2:3
    Голы: 0:1 Фёдор Чалов (пенальти) (13'), 1:1 Мохамед Конате (пенальти) (27'), 1:2 Фёдор Чалов (45+1'), 2:2 Мохамед Конате (пенальти) (45+11'), 2:3 Фёдор Чалов (пенальти) (79') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Марат Быстров, Ясмин Челикович, Владислав Камилов, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Владимир Ильин, Бернард Бериша, Мохамед Конате ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Мойзес, Ryadno M., Адольфо Гайч, Виктор Мендес, Константин Кучаев, Бактиёр Зайнутдинов, Максим Мухин, Антон Заболотный, Фёдор Чалов Предупреждения: Бактиёр Зайнутдинов (19'), Кирилл Набабкин (45+6'), Андрей Семёнов (66'), Владислав Камилов (79') Удаления: Марат Быстров (12'), Адольфо Гайч (45+10')

    У ЦСКА 3 очка после первой победы в сезоне. «Ахмат» потерпел уже второе поражение.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернутся ли манкунианцы на победный путь?
  • «Боруссия» Д — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Спартак» и «Балтика» забьют друг другу
  • «Спартак» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Американки учинят разгром португалкам
  • Португалия (жен) — США (жен). Прогноз и ставки
  • 2.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 31 июля
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.96
  • Прогноз на матч Португалия (жен) — США (жен)
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Мальме — Вернаму
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Гояс — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Курессааре — Таммека
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Метта — Елгава
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Алания — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры