«Ахмат» — ЦСКА: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 2-го тура чемпионата Россиина выезде победил. Игра закончилась со счетом 3:2.

В начале матча Марат Быстров получил красную краточку и оставил «Ахмат» в меньшинстве.

В первом тайме команды обменялись мячами. На голы Федора Чалова грозненцы ответили дублем Мохамеда Конате, который дважды реализовал пенальти. Один был назначен в спорном эпизоде с удалением Милана Гайича.

На 79-й минуте Чалов оформил хет-трик и вырвал для ЦСКА победу. Защитник Андрей Семенов получил вторую желтую в концовке матча, вследствие чего «Ахмат» заканчивал игру вдевятером.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — ЦСКА 2:3 Голы: 0:1 Фёдор Чалов (пенальти) (13'), 1:1 Мохамед Конате (пенальти) (27'), 1:2 Фёдор Чалов (45+1'), 2:2 Мохамед Конате (пенальти) (45+11'), 2:3 Фёдор Чалов (пенальти) (79') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Марат Быстров, Ясмин Челикович, Владислав Камилов, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Владимир Ильин, Бернард Бериша, Мохамед Конате ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Мойзес, Ryadno M., Адольфо Гайч, Виктор Мендес, Константин Кучаев, Бактиёр Зайнутдинов, Максим Мухин, Антон Заболотный, Фёдор Чалов Предупреждения: Бактиёр Зайнутдинов (19'), Кирилл Набабкин (45+6'), Андрей Семёнов (66'), Владислав Камилов (79') Удаления: Марат Быстров (12'), Адольфо Гайч (45+10')

У ЦСКА 3 очка после первой победы в сезоне. «Ахмат» потерпел уже второе поражение.