«Торпедо» поделило очки с «Черноморцем» в матче Первой лиги

Обзор матчей 3-го тура российской Первой лиги.

«Торпедо» — «Черноморец» 1:1

Первый гол забили гости на 26-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Черноморцев» Шамиль Саадуев.

Уже во втором тайме, на 52-й минуте нападающий «Торпедо» Йорди Рейна сумел сравнять счет. Матч так и закончился с ничейным результатом — 1:1.

Футбол. Россия. ФНЛ Торпедо — Черноморец 1:1 Голы: 0:1 Saaduev S. (26'), 1:1 Йорди Рейна (52') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Марио Чурич, Никита Калугин, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Йорди Рейна, Артём Самсонов, Евгений Шляков, Usanov A., Роман Юзепчук Черноморец: Frolkin D., Abakarov M., Adaev V., Артём Делькин, Даниил Фомин, Garaev V., Grechkin A., Gurchenko D., Korobov D., Иван Маклаков, Saaduev S.

В следующем матче «Торпедо» встретится с «Соколом» 5 августа в рамках Первой лиги. «Черноморец» сыграет 6 августа с «Нефтехимиком».

«Шинник» — «Волгарь» 2:1

Хозяева забили первый гол только на 42-й минуте встречи. Гол забил нападающий «Шинника» Илья Рубцов.

В самом начале второго тайма, на 47-й минуте хозяева сумели удвоить свое преимущество. Полузащитник «Шинника» Вячеслав Зинков забил гол.

На 62-й минуте «Волгарю» удалось-таки сократить отставание до минимума. Отличился защитник Илья Зуев, но на большее команду не хватило.

Футбол. Россия. ФНЛ Шинник — Волгарь 2:1 Голы: 1:0 Rubtsov I. (42'), 2:0 Вячеслав Зинков (47'), 2:1 Илья Зуев (62') Шинник: Александр Довбня, Роман Емельянов, Михаил Гащенков, Kotin N., Malakhov A., Rubtsov I., Денис Самойлов, Артём Самсонов, Андрей Семёнов, Дмитрий Шадринцев, Игорь Соколов Волгарь: Даниил Одоевский, Gilyazetdinov A., Иван Хомуха, Данил Клёнкин, Даниэль Мишкич, Данил Полубояринов, Павел Шакуро, Денис Ткачук, Кирилл Ушатов, Тимур Жамалетдинов, Илья Зуев Предупреждение: Артём Самсонов (1')

В следующем туре «Шинник» сыграет 5 августа с «Химками», а «Волгарь» — с «Кубанью» 6 числа.