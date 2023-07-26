«МЮ» хочет продать Фреда. Бразилец может переехать в Саудовскую Аравию

рассчитывает продатьдо закрытия летнего трансферного окна.

Английский клуб хочет получить за бразильского полузащитника 20 миллионов фунтов, сообщает британский журналист Джеймс Дакер.

Источник утверждает, что в переходе Фреда заинтересован «Фулхэм», турецкий «Бешикташ» и клубы из Саудовской Аравии.

Transfermarkt оценивает стоимость Фреда в 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Напомним, ранее «МЮ» продал шведского вингера Антони Эланга и бразильского защитника Алекса Теллеса.