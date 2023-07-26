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    «МЮ» хочет продать Фреда. Бразилец может переехать в Саудовскую Аравию

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    «Манчестер Юнайтед» рассчитывает продать Фреда до закрытия летнего трансферного окна.

    Фред
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    Фред

    Английский клуб хочет получить за бразильского полузащитника 20 миллионов фунтов, сообщает британский журналист Джеймс Дакер.

    Источник утверждает, что в переходе Фреда заинтересован «Фулхэм», турецкий «Бешикташ» и клубы из Саудовской Аравии.

    Transfermarkt оценивает стоимость Фреда в 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провел в чемпионате Англии 35 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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