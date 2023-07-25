УЕФА допустил «Осасуну» до еврокубков

допущена к участию в Лиге конференций сезона-2023/24.

«С учетом новых доказательств, представленных клубом в защиту своего участия в турнире, УЕФА пришел к выводу, что "Осасуна" стал жертвой обстоятельств, произошедших почти 10 лет назад, и высоко оценил инициативу, предпринятую клубов для их прояснения», — говорится в сообщении на официальном сайте испанского клуба.

Напомним, «Осасуна» по итогам минувшего сезона завоевала право выступить в Лиге конференций. В июне дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование в отношении клуба по факту организации договорных матчей в сезоне-2013/14 и принял решение не допускать команду до еврокубков.