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    УЕФА допустил «Осасуну» до еврокубков

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    «Осасуна» допущена к участию в Лиге конференций сезона-2023/24.

    «Осасуна»
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    «Осасуна»

    «С учетом новых доказательств, представленных клубом в защиту своего участия в турнире, УЕФА пришел к выводу, что "Осасуна" стал жертвой обстоятельств, произошедших почти 10 лет назад, и высоко оценил инициативу, предпринятую клубов для их прояснения», — говорится в сообщении на официальном сайте испанского клуба.

    Напомним, «Осасуна» по итогам минувшего сезона завоевала право выступить в Лиге конференций. В июне дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование в отношении клуба по факту организации договорных матчей в сезоне-2013/14 и принял решение не допускать команду до еврокубков.

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