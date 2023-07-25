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    • «Днепр-1» уступил «Панатинаикосу» в первом матче отбора Лиги чемпионов
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    «Днепр-1» уступил «Панатинаикосу» в первом матче отбора Лиги чемпионов

    «Днепр-1» — «Панатинаикос»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Украинский «Днепр-1» потерпел домашнее поражение от греческого «Панатинаикоса» (1:3) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Панатинаикос»
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    «Панатинаикос»

    Счет в матче на 10-й минуте открыли гости — отличился словенский нападающий Андраж Шпорар.

    На 74-й минуте греки удвоили преимущество благодаря голу сербского хавбека Филипа Джуричича, а на 84-й минуте нападающий Фотис Иоаннидис реализовал пенальти в ворота «Днепра».

    Украинцы размочили счет на 90-й минуте — гол престижа забил защитник Александр Каплиенко.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Днепр-1 — Панатинаикос 1:3
    Днепр-1: Yakiv Kinareykin, Денис Мирошниченко, Александр Сваток (Игорь Романович Когут, 62'), Эдуард Сарапий, Василий Кравец (Александр Каплиенко, 73'), Руслан Бабенко (Владимир Танчик, 83'), Domingo Felipe Blanco (Oleh Horin, 83'), Алексей Гуцуляк, Валентин Рубчинский, Максим Третьяков (Владимир Адамюк, 62'), Артем Довбик Панатинаикос: Бернард (Беньямин Вербич, 70'), Андраж Шпорар (Fotis Ioannidis, 78'), Sebastian Palacios, Тонни Триндаде Вильена (Enis Cokaj, 70'), Филип Джуричич (Daniel Mancini, 78'), Рубен Перес, Juankar, Хёрдур Магнуссон, Bart Schenkeveld (Тин Едвай, 24'), Яннис Коцирас, Alberto Brignoli

    Ответная встреча пройдет 1 августа в Афинах.

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