«Днепр-1» — «Панатинаикос»: счет матча 1:3, обзор голов

«Панатинаикос» Фото: globallookpress.com
Счет в матче на 10-й минуте открыли гости — отличился словенский нападающий Андраж Шпорар.
На 74-й минуте греки удвоили преимущество благодаря голу сербского хавбека Филипа Джуричича, а на 84-й минуте нападающий Фотис Иоаннидис реализовал пенальти в ворота «Днепра».
Украинцы размочили счет на 90-й минуте — гол престижа забил защитник Александр Каплиенко.
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Днепр-1 — Панатинаикос 1:3
Днепр-1: Yakiv Kinareykin, Денис Мирошниченко, Александр Сваток (Игорь Романович Когут, 62'), Эдуард Сарапий, Василий Кравец (Александр Каплиенко, 73'), Руслан Бабенко (Владимир Танчик, 83'), Domingo Felipe Blanco (Oleh Horin, 83'), Алексей Гуцуляк, Валентин Рубчинский, Максим Третьяков (Владимир Адамюк, 62'), Артем Довбик Панатинаикос: Бернард (Беньямин Вербич, 70'), Андраж Шпорар (Fotis Ioannidis, 78'), Sebastian Palacios, Тонни Триндаде Вильена (Enis Cokaj, 70'), Филип Джуричич (Daniel Mancini, 78'), Рубен Перес, Juankar, Хёрдур Магнуссон, Bart Schenkeveld (Тин Едвай, 24'), Яннис Коцирас, Alberto Brignoli
Ответная встреча пройдет 1 августа в Афинах.