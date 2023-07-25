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    Марко ВерраттиТрансферный дайджест. 18 — 24 июля
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    Черчесов о своем увольнении: Пришел к президенту, сказали, что со мной решили расстаться

    Футбол Ференцварош
    Станислав Черчесов рассказал о том, как узнал об увольнении с поста главного тренера «Ференцвароша».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все.

    С президентом "Ференцвароша" мы после этого не общались, а с того момента я его больше не видел. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе.

    Замечу, что нам было комфортно в Будапеште: чувствовали хорошее отношение, причем не только со стороны болельщиков клуба», — приводит слова Черчесова «Известия».

    Напомним, что об увольнении Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша» после поражения от «Клаксвика» (0:3) в матче квалификации Лиги чемпионов.

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