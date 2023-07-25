Черчесов о своем увольнении: Пришел к президенту, сказали, что со мной решили расстаться

рассказал о том, как узнал об увольнении с поста главного тренера

«После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все.

С президентом "Ференцвароша" мы после этого не общались, а с того момента я его больше не видел. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе.

Замечу, что нам было комфортно в Будапеште: чувствовали хорошее отношение, причем не только со стороны болельщиков клуба», — приводит слова Черчесова «Известия».

Напомним, что об увольнении Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша» после поражения от «Клаксвика» (0:3) в матче квалификации Лиги чемпионов.