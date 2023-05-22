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    «Рома» и «Салернитана» поделили очки

    «Рома» — «Салернитана»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Салернитана Рома
    В матче 36-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле сыграла вничью с «Салернитаной» со счетом 2:2.

    «Рома» — «Салернитана»
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    «Рома» — «Салернитана»

    На голы Антонио Кандревы и Булайе Диа хозяева ответили точными ударами Стефана Эль-Шаарави и Неманьи Матича.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Салернитана 2:2
    Голы: 0:1 Антонио Кандрева (12'), 1:1 Стефан Эль-Шаарави (47'), 1:2 Булайе Диа (54'), 2:2 Неманья Матич (83') Рома: Руй Патрисиу, Эдоардо Бове, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес (Диего Льоренте, 46'), Никола Залевский, Мади Камара (Бриан Кристанте, 74'), Беньямин Тахирович (Неманья Матич, 46'), Жоржиньо Вейналдум (Тэмми Абрахам, 67'), Стефан Эль-Шаарави, Ола Сольбаккен (Лоренцо Пеллегрини, 46'), Андреа Белотти Салернитана: Кшиштоф Пёнтек, Булайе Диа, Антонио Кандрева (Эрик Ботхейм, 78'), Домагой Брадарич, Лассана Кулибали, Эмиль Бохинен (Тонни Триндаде Вильена, 71'), Григорис Кастанос (Паскуале Маццокки, 59'), Лоренцо Пирола (Виллиам Трост-Эконг, 78'), Норберт Дьёмбер (Маттео Ловато, 71'), Флавьюс Данильюк, Гильермо Очоа Предупреждения: Норберт Дьёмбер (69'), Гильермо Очоа (85'), Флавьюс Данильюк (87'), Никола Залевский (90 + 4'), Булайе Диа (90 + 5') Удаление: Paulo Sousa (90 + 5')

    Календарь и таблица Серии А

    «Рома» с 60 очками осталась на седьмом месте в серии А. «Салернитана» с 39 баллами идет на 15-й строчке.

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