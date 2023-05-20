Форвард «Зенита» Сергеев рассказал о своем игровом времени в нынешнем сезоне РПЛ

Нападающийвысказался о ничейном результате в матче РПЛ с(2:2).

«Хотелось выиграть, потому что мы всегда играем на победу. К сожалению, после того, как засчитали гол, время вышло, но ничего страшного, думаю, ничья — закономерный результат, по игре. Иногда я выхожу в старте, иногда — на замену, но это тренерское решение, значит, тренеры видят так эту ситуацию.

В этом ничего страшного нет — пользуюсь тем временем, что мне дают. Дело сделано, мы выиграли чемпионство, но впереди еще две игры. Главное — без травм. Задача — показать свой максимум и принести пользу и очки команде.

В отпуск никто не уходил, будем играть только на победу», — приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне 2022/2023 года. Сергеев провел 24 матча в нынешнем сезоне РПЛ, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.