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    • «Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ
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    Форвард «Зенита» Сергеев рассказал о своем игровом времени в нынешнем сезоне РПЛ

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    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о ничейном результате в матче РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Хотелось выиграть, потому что мы всегда играем на победу. К сожалению, после того, как засчитали гол, время вышло, но ничего страшного, думаю, ничья — закономерный результат, по игре. Иногда я выхожу в старте, иногда — на замену, но это тренерское решение, значит, тренеры видят так эту ситуацию.

    В этом ничего страшного нет — пользуюсь тем временем, что мне дают. Дело сделано, мы выиграли чемпионство, но впереди еще две игры. Главное — без травм. Задача — показать свой максимум и принести пользу и очки команде.

    В отпуск никто не уходил, будем играть только на победу», — приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».

  • «Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ
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    • Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне 2022/2023 года. Сергеев провел 24 матча в нынешнем сезоне РПЛ, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.

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