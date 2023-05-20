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    • «Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ
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    «Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

    «Оренбург» — «Зенит»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Оренбург» не смог удержать победу в матче с «Зенитом» (2:1) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

    «Оренбург» — «Зенит»
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    «Оренбург» — «Зенит»

    Первый гол забили гости на 28-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан.

    На 41-й минуте игроки «Оренбурга» сумели сравнять счет. Гол забил полузащитник команды Александр Эктов.

    На 62-й минуте хозяева и вовсе вышли вперед благодаря голу защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича.

    Уже на 90+6-й минуте «Зенит» спасся от поражения. Отличился нападающий команды Иван Сергеев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Зенит 2:2
    Голы: 0:1 Густаво Мантуан (28'), 1:1 Александр Эктов (41'), 2:1 Ренато Гойкович (62'), 2:2 Иван Сергеев (90+6') Оренбург: Николай Сысуев, Александр Эктов, Ренато Гойкович, Матиас Перес, Кирилл Печенин, Тимур Аюпов, Кирилл Капленко, Лукас Вера, Florentin G., Obukhov V., Брайан Мансилья Зенит: Александр Васютин, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра, Андрей Мостовой Предупреждения: Вильмар Барриос (8'), Брайан Мансилья (58'), Дмитрий Чистяков (61'), Клаудиньо (77'), Михаил Сиваков (85')

    После этого матча «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ (40 очков). «Зенит» досрочно стал чемпионом России в нынешнем сезоне, занимая 1-е место с 66-ю баллами.

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