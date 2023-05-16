Гогниев о судействе в РПЛ: Все ключевые эпизоды трактуются в сторону «Зенита»

Бывший главный тренер «Химок»поделился мнением о судействе в РПЛ.

«Может ли реформа РПЛ помочь повышению интриги в борьбе за чемпионство? Интрига изначально все равно есть.

У превосходства "Зенита" много факторов. Например, все ключевые эпизоды трактуются в сторону "Зенита". Если есть спорные вопросы, то зная, что это чемпион, все вопросы решаются в его пользу.

Если есть какие-то пограничные эпизоды, они всегда решаются в пользу команды, которая на первом месте.

Например, поставить пенальти или нет. Когда момент спорный — 50/50, выбор обязательно будет в пользу "Зенита". Если это команда другого формата, будут думать. Могут принять и другое решение», — приводит слова Гогниева «Спорт-Экспресс».