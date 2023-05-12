РПЛ выдвинула Бориса Ротенберга и Ахмеда Айдамирова в кандидаты в исполком РФС

Клубы российской Премьер-Лиги выдвинули в кандидаты в исполком Российского футбольного союза генерального директора «Ахмата»и президента «Сочи»

Решение было принято на общем собрании лиги, которое прошло в Москве в пятницу, сообщает пресс-служба РПЛ.

«Клубы РПЛ на общем собрании лиги проголосовали за выдвижение в кандидаты в исполком РФС от АФК "РПЛ" вице-президента и генерального директора "Ахмата" Ахмеда Айдамирова и президента ФК "Сочи" Бориса Ротенберга», — говорится в заявлении.

Также среди претендентов в кандидаты значился генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Еще одно место кандидата в исполком РФС автоматически получит президент РПЛ Александр Алаев.

Ближайшая конференция РФС пройдет 22 июня, одним из вопросов повестки будут довыборы в исполком организации. На данный момент в исполкоме РФС восемь вакантных мест, часть из которых должна быть занята представителями РПЛ.