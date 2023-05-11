«Фиорентина» — «Базель»: счет матча 1:2, обзор голов

«Фиорентина» Фото: globallookpress.com
На гол Артура Кабрала гости ответили точными ударами Анди Диуфа и Зеки Амдуни.
Футбол. Лига конференций. Полуфинал
Фиорентина — Базель 1:2
Голы: 1:0 Артур Кабрал (25'), 1:1 Анди Диуф (71'), 1:2 Zeki Amdouni (90 + 3') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо, Лукас Мартинес, Лука Раньери, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура (Антонин Барак, 87'), Софьян Амрабат (Гаэтано Кастровилли, 73'), Роландо Мандрагора, Жонатан Иконе (Кристиан Куаме, 81'), Артур Кабрал (Лука Йович, 81'), Николас Гонсалес (Йосип Брекало, 73') Базель: Zeki Amdouni, Жан-Кевин Огустен (Анди Зачири, 77'), Риккардо Калафьори (Лиам Миллар, 63'), Ваутер Бюргер (Дариан Малес, 86'), Таулант Джака, Анди Диуф, Дан Ндой, Анди Пельмар, Касим Нуху, Михаэль Ланг, Марвин Хиц Предупреждения: Касим Нуху (59'), Heiko Vogel (67'), Ваутер Бюргер (72'), Дан Ндой (79')
Таким образом, все решится в ответном поединке команд, который состоится через неделю, 18 мая.