Глава «Бернли» о контракте с Компани: Это все равно что встречаться с самой красивой девушкой в городе

Венсан Компани Фото: globallookpress.com
«Это происходит постоянно. Меня не беспокоит, что я когда-нибудь уволю его, потому что это совсем другая история.
Меня беспокоит то, что, как я пытался объяснить ему, это все равно что встречаться с самой красивой девушкой в городе и знать, что, вероятно, нет никаких шансов, что она когда-нибудь выйдет за тебя замуж.
Но все остальные хотят жениться на ней. Итак, как долго вы можете встречаться, как долго вы можете оставаться вместе, как долго вы можете оставаться парой?
Я надеюсь, что это продлится очень, очень, очень долго. Но это зависит от "нее" », — сказал Алан Пейс.
Под руководством Компани «Бернли» вышел в АПЛ. С ним подписали новый контракт, рассчитанный до лета 2028 года.