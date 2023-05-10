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    Глава «Бернли» о контракте с Компани: Это все равно что встречаться с самой красивой девушкой в городе

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    Председатель совета директоров «Бернли» Алан Пейс оригинально описал трудовые отношения клуба с главным тренером команды Венсаном Компани.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Это происходит постоянно. Меня не беспокоит, что я когда-нибудь уволю его, потому что это совсем другая история.

    Меня беспокоит то, что, как я пытался объяснить ему, это все равно что встречаться с самой красивой девушкой в городе и знать, что, вероятно, нет никаких шансов, что она когда-нибудь выйдет за тебя замуж.

    Но все остальные хотят жениться на ней. Итак, как долго вы можете встречаться, как долго вы можете оставаться вместе, как долго вы можете оставаться парой?

    Я надеюсь, что это продлится очень, очень, очень долго. Но это зависит от "нее" », — сказал Алан Пейс.

    Под руководством Компани «Бернли» вышел в АПЛ. С ним подписали новый контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

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