Глава «Бернли» о контракте с Компани: Это все равно что встречаться с самой красивой девушкой в городе

Председатель совета директоров «Бернли»оригинально описал трудовые отношения клуба с главным тренером команды

«Это происходит постоянно. Меня не беспокоит, что я когда-нибудь уволю его, потому что это совсем другая история.

Меня беспокоит то, что, как я пытался объяснить ему, это все равно что встречаться с самой красивой девушкой в городе и знать, что, вероятно, нет никаких шансов, что она когда-нибудь выйдет за тебя замуж.

Но все остальные хотят жениться на ней. Итак, как долго вы можете встречаться, как долго вы можете оставаться вместе, как долго вы можете оставаться парой?

Я надеюсь, что это продлится очень, очень, очень долго. Но это зависит от "нее" », — сказал Алан Пейс.

Под руководством Компани «Бернли» вышел в АПЛ. С ним подписали новый контракт, рассчитанный до лета 2028 года.