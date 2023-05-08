Хохлов: За игру абсолютно не стыдно, нас просто подвела реализация

Исполняющий обязанности главного тренерадал свой комментарий относительно поединка против(0:3).

«К сожалению, так бывает. За игру абсолютно не стыдно. Только что об этом парням сказал. Потому что действительно создавали моменты, но реализация нас подвела.

На мой взгляд, очень простые голы пропустили. Тот план, который вырабатывали на игру, смогли реализовать, но нелепые ошибки определили исход матча.

Банальная реализация. Не надо второго смысла искать. Конечно, травма Джорджевича — потеря. Нас просто подвела реализация», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Победа позволила «Локомотиву» набрать 35 очков и подняться на девятое место в турнирной таблице. У «Сочи» 34 пункта и десятая строчка.