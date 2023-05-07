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    «Лион» обыграл «Монпелье», уступая 1:4

    «Лион» — «Монпелье»: счет матча 5:4, обзор голов

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    В матче 34-го тура чемпионата Франции «Лион» сотворил невероятный камбэк и победил «Монпелье» со счетом 5:4.

    Александр Ляказетт
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    Александр Ляказетт

    До 55-й минуты «олимпийцы» проигрывали 1:4. Лучший бомбардир гостей Элье Ваи забил все 4 мяча. Один гол был на счету Александра Ляказетта.

    Позже Ляказетт отыграл второй гол. Деян Ловрен забил третий мяч хозяев. На 82-й и 10-й компенсированной минутах Ляказетт забил еще два гола, оформив покер. Таким образом, «Лион» одержал волевую победу.

    Лига 1. 34-й тур
    Лион — Монпелье 5:4 (1:2, 4:2)
    Голы: 1:0 — 31 Ляказетт, 1:1 — 40 Ваи, 1:2 — 41 Ваи, 1:3 — 53, пенальти Ваи, 1:4 — 55 Ваи, 2:4 — 59 Ляказетт, 3:4 — 70 Ловрен, 4:4 — 82 Ляказетт, 5:4 — 90, пенальти ЛяказеттЛион: Антони Лопеш, Гюсто (Кумбеди, 71), Ловрен, Диоманде, Тальяфико (Энрике, 46), Тиаго Мендес, Шерки, Лепенан (Жеффиньо, 59)Монпелье: Сако, Сако (Эстев, 77), Силла (Мавидиди, 46), Мауасса (Сен-Люс, 65), Шотар, Файяд (Леруа, 65), Норден, Ваи (Жермен, 80)Предупреждения: Ваи (54), Сако (89), Жюльен (90)

    «Лион» с 56 очками занимает 7-е место в таблице. «Монпелье» с 43 очками расположился на 12-й позиции.

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