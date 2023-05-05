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    «Райо Вальекано» на своем поле обыграл «Вальядолид»

    «Райо Вальекано» — «Вальядолид»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Райо Вальекано» обыграл «Вальядолид» (2:1) в матче 33-го тура испанской Примеры.

    «Райо Вальекано»
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    «Райо Вальекано»

    Первый гол был забит 48-й минуте встречи. Нападающий «Райо Вальекано» Рауль де Томас головой отправил мяч в ворота — 1:0.

    На 80-й минуте встречи хозяева удвоили преимущество в счете. Форвард команды Серхио Камельо после отличной передачи отправил мяч в пустые ворота.

    Спустя всего 4 минуты «Вальядолид» побежал отыгрываться. Отличился нападающий команды Серхио Леон.

    Примера.
    «Райо Вальекано» — «Вальядолид» 2:1.
    Голы: 1:0 — 48 де Томас, 2:0 — 80 Камельо, 2:1 — 84 Леон«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Мумин, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Унаи Лопес, 68), Гарсия (Сальви Санчес, 88), Паласон (Чаваррия, 88), Комесанья (Сисс, 81), Оскар Валентин, де Томас (Камельо, 68)«Вальядолид»: Масип, Перес (Фреснеда, 25), Санчес (Кенеди, 66), Эль-Ямик, Онгла, Эскудеро, Агуадо (Меса, 66), Мончу, Кике Перес (Леон, 59), Плата (Санчес, 59), Ларин

    После этого матча «Райо Вальекано» занимает 9-е место в турнирной таблице Примеры (46 очков). «Вальядолид» — на 16-й позиции (35).

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