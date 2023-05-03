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    Источник: ПСЖ ведет переговоры с Моуринью

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    Руководство ПСЖ ведет переговоры с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью о сотрудничестве в ближайшем будущем. Об этом сообщает Foot Mercato.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    Стало известно, что боссов парижского клуба подкупает умение португальца управлять раздевалкой. Однако, руководство ПСЖ еще не связывалось с «Ромой» по поводу возможного трансфера Моуринью.

    Главный тренер парижан Кристоф Гальтье, вероятно, не будет возглавлять команду в следующем сезоне. Ему начали искать замену.

    Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году. Под руководством португальца итальянская команда выиграла Лигу конференций, а в этом сезоне вышла в полуфинал Лиги Европы.

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