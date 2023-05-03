Источник: ПСЖ ведет переговоры с Моуринью

Руководствоведет переговоры с главным тренеромо сотрудничестве в ближайшем будущем. Об этом сообщает Foot Mercato.

Стало известно, что боссов парижского клуба подкупает умение португальца управлять раздевалкой. Однако, руководство ПСЖ еще не связывалось с «Ромой» по поводу возможного трансфера Моуринью.

Главный тренер парижан Кристоф Гальтье, вероятно, не будет возглавлять команду в следующем сезоне. Ему начали искать замену.

Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году. Под руководством португальца итальянская команда выиграла Лигу конференций, а в этом сезоне вышла в полуфинал Лиги Европы.