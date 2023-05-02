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    Булыкин: Никто не ожидал такой прыти от Дзюбы

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    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин признался, что для него стали неожиданностью успехи нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы этой весной.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Многие сомневались, что Дзюба сможет вернуться на прежний уровень, потому что мог сказаться возраст и простой в карьере.

    Но Артем доказал, что он может много забивать, помогать команде и ставить рекорды. Никто не ожидал такой прыти от Дзюбы. Он не опустил руки.

    Нужно узнавать в "Зените", жалеют ли они, что расстались с Дзюбой.

    Есть нюансы — зарплата, конкуренты, срок контракта. Но мало что скажешь, когда "Зенит" забивает, выигрывает и скоро станет чемпионом», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

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    • Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В восьми матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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