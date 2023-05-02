Булыкин: Никто не ожидал такой прыти от Дзюбы

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что для него стали неожиданностью успехи нападающего «Локомотива»этой весной.

«Многие сомневались, что Дзюба сможет вернуться на прежний уровень, потому что мог сказаться возраст и простой в карьере.

Но Артем доказал, что он может много забивать, помогать команде и ставить рекорды. Никто не ожидал такой прыти от Дзюбы. Он не опустил руки.

Нужно узнавать в "Зените", жалеют ли они, что расстались с Дзюбой.

Есть нюансы — зарплата, конкуренты, срок контракта. Но мало что скажешь, когда "Зенит" забивает, выигрывает и скоро станет чемпионом», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В восьми матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.