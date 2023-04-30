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    «Эспаньол» минимально выиграл у «Хетафе»

    «Эспаньол» — «Хетафе»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В поединке 32-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» обыграл «Хетафе». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу барселонцев.

    Хоселу
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    Хоселу

    Победный мяч «Эспаньол» забил в первом тайме. Хоселу точно пробил с пенальти на 38-й минуте поединка.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Хетафе 1:0
    Гол: 1:0 Хоселу (пенальти) (38') Эспаньол: Фернандо Пачеко, Оскар Хиль (Алейш Видаль, 86'), Фернандо Калеро, Серджи Гомес, Леандро Кабрера, Адрия Хинер (Бриан Оливан, 74'), Николас Меламед Рибаудо, Денис Суарес (Винисиус Соуза Коста, 68'), Серхи Дардер, Хоселу, Мартин Брайтвайт (Хавьер Пуадо, 86') Хетафе: Энес Унал (Хуанми Латаса, 81'), Борха Майораль, Карлос Аленья (Мунир Эль-Хаддади, 64'), Гонсало Вильяр (Хайме Мата, 90'), Неманья Максимович, Кристиан Португес, Gaston Alvarez (Фабрисио Анхилери, 81'), Омар Альдерете (Стефан Митрович, 81'), Домингуш Дуарте, Дамиан Суарес, Давид Сория Предупреждения: Карлос Аленья (37'), Мартин Брайтвайт (43'), Домингуш Дуарте (52'), Неманья Максимович (58'), Николас Меламед Рибаудо (71'), Гонсало Вильяр (73'), Хуанми Латаса (82'), Алейш Видаль (90')

    «Эспаньол» набрал 31 очко и занимает 18-е место в зоне вылета. «Хетафе» с тем же количеством очков находится на строчку ниже.

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