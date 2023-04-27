Реднапп: Слышал, что Беллингем хочет играть за «Реал»

Известный английский тренервысказался о будущем полузащитника дортмундской «Боруссии»

«Я слышал от очень, очень близкого к Беллингему источника, что он хочет перейти в мадридский Реал», — приводит слова Реднаппа Beyond the Pitch.

Ранее сообщалось, что основным конкурентом «Реала» в борьбе за 19-летнего футболиста будет «Манчестер Сити».

Кроме того, появилась информация, что Беллингем склоняется к тому, чтобы остаться в «Боруссии» еще на один сезон. Джуд сомневается в том, что сейчас подходящий момент для перехода в другой клуб.

Напомним, «Боруссия» хочет получить за Беллингема больше 100 миллионов евро.