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    Реднапп: Слышал, что Беллингем хочет играть за «Реал»

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    Известный английский тренер Харри Реднапп высказался о будущем полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Я слышал от очень, очень близкого к Беллингему источника, что он хочет перейти в мадридский Реал», — приводит слова Реднаппа Beyond the Pitch.

    Ранее сообщалось, что основным конкурентом «Реала» в борьбе за 19-летнего футболиста будет «Манчестер Сити».

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    • Кроме того, появилась информация, что Беллингем склоняется к тому, чтобы остаться в «Боруссии» еще на один сезон. Джуд сомневается в том, что сейчас подходящий момент для перехода в другой клуб.

    Напомним, «Боруссия» хочет получить за Беллингема больше 100 миллионов евро.

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