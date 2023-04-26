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    Президент РПЛ: Наша позиция однозначна — надо возвращать пиво на стадионы

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    Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что поддерживает идею вернуть на стадионы продажу пива.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Вся футбольная общественность за возвращение пива на стадионы. Позиция однозначна. В прошлый раз, когда закон обсуждался в первом чтении, только отгремел ЧМ, готовились к ЧЕ. РПЛ боролась за звание лучшей лиги в Европе, в том числе по посещаемости. Клубы участвовали в международных соревнованиях, получали финансовое подспорье, имели возможность продавать игроков другие лиги.

    Сейчас ситуация изменилась. На стадионах стало безопаснее, но требуется время для адаптации, чтобы потребитель привык, средняя посещаемость — 6500.

    Клубы еженедельно теряют деньги, международные партнеры покинули нас, в международных соревнованиях не играем. Беспрецедентное решение ФИФА — любой легионер может уехать, они уехали — клубы потеряли деньги.

    Мы понимаем, что РПЛ — продукт номер один, мы хотим, чтобы трибуны заполнялись. Наш взгляд — нужно возвращать пиво. Призываю всех, даже тех, кто выступает против, давайте найдем возможность», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

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    • Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

    Ранее стало известно, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

    В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.

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