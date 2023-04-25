Тарханов: При немцах творилось черт-те что, а с Галактионовым «Локомотив» играет в понятный футбол

Известный тренероценил игру и результатыво второй половине сезона.

В конце прошлого года пост главного тренера «железнодорожников» занял Михаил Галактионов.

«Если при немцах на поле творилось черт-те что, то теперь "Локомотив" играет в понятный футбол. Организованный, комбинационный. Чувствуется игровая дисциплина. Ребята раскрепостились, к тому же прекрасно готовы физически.

Ну и, конечно, нужно отметить качественную селекцию. Дзюба, Глушенков и Пиняев — это реальное усиление. Артем особенно хорош. И забивает, и отдает. Если бы не он, сегодня у "Локомотива" было бы намного меньше очков.

В следующем сезоне с таким составом "Локомотив" сможет побороться за еврокубки. Главное — летом укрепить оборону. Как центр, так и фланги», — приводит слова Тарханова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 24 туров.