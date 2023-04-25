Защитник «Манчестер Сити» хочет перейти в «Барселону»

Защитникпланирует покинутьэтим летом.

28-летний футболист разочарован отсутствием игрового времени. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии всего лишь восемь матчей.

По информации Relevo, Лапорт хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

Ради перехода в каталонский клуб Эмерик готов согласиться на сокращение зарплаты.

Действующий контракт Лапорта с «Ман Сити» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет приобрести защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.