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    Защитник «Манчестер Сити» хочет перейти в «Барселону»

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    Защитник Эмерик Лапорт планирует покинуть «Манчестер Сити» этим летом.

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    28-летний футболист разочарован отсутствием игрового времени. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии всего лишь восемь матчей.

    По информации Relevo, Лапорт хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

    Ради перехода в каталонский клуб Эмерик готов согласиться на сокращение зарплаты.

    Действующий контракт Лапорта с «Ман Сити» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Милан» хочет приобрести защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

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